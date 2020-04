Le refus du gouvernement sénégalais de laisser rapatrier les corps de Sénégalais morts de Covid-19 est loin de passer comme une lettre à la poste. Après l’indignation générale que cette mesure a soulevé dans la diaspora et l’émoi que l’appel désespéré de Jacqueline Basse a suscité, c’est au tour du secrétaire général en exil du MDFC d’entrer dans la danse. Pour Mamadou Nkrumah Sané, « il est inacceptable que des Sénégalais morts à l’étranger ne puissent pas retourner dans leur pays pour y être enterrés. »

Sa parole est rare. Ses apparitions télévisées se comptent sur les doigts d’une main. Et ses prises de position, dans des débats Sénégalo-sénégalais, presque inexistantes. Mais, s’il y a un homme dans les rangs des Sénégalais de la diaspora -même sil récuse cette nationalité alors que c’est la seule carte nationale d’identité qu’il a-, qui a pourtant beaucoup de choses à raconter, beaucoup de confidences à faire aux jeunes générations, des conseils de vie ) donner, c’est bien Mamadou Nkrumah Sané. Bien que chef en exil du mouvement des indépendantistes casamançais, il est rare de trouver -dans la diaspora- un casamançais plus Sénégalais que lui.

Né à Diègoune et ayant fait ses études coraniques à Médina Baaye, à Kaolack avec un certain imam Hassan Cissé, il a été le premier premier président de l’association des Sénégalais de France. Même si, aujourd’hui, il n’a de rêve que de voir la Casamance séparée du Sénégal, Mamadou Nkrumah Sané ne peut rester de marbre face au drame qui s’est abattu sur le Sénégal. C’est pourquoi, le sort des Sénégalais ne peut le laisser de marbre. Choqué par le cri de cœur de Jacqueline Basse et révolté par la décision du gouvernement de refuser le retour des corps des Sénégalais de l’extérieur, il a voulu ajouter sa voix à celles de millions de Sénégalais à travers le monde.

Au micro de Kewoulo, il y est allé sans ambages. Pour Mamadou Nkrumah Sané, « la décision du gouvernement de refuser le rapatriement des corps ne repose sur rien. Tous les spécialistes leur ont dit qu’il n’y a aucun risque de contamination. Et, cette mesure est ségrégationniste et ne repose sur aucun fondement. Aucun pays ne peut interdire le retour de ses nationaux morts ou vivants ». Aussi, le Secrétaire général en exil voudrait le gouvernement revienne sur cette décision et autorise le retour du corps de Soumballo Manga. Et permette à tous les Sénégalais morts à l’étranger de rejoindre leur pays de naissance.