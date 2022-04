Casa Sports : Des clubs européens s’intéressent à Alioune Badara Faty

Le quatrième gardien de l’équipe nationale du Sénégal de football, Alioune Badara Faty, pourrait bientôt débarquer en Europe. C’est du moins ce qu’a annoncé son président Seydou Sané.

“Pour le moment, il (Faty) est au Casa parce que la trêve c’est vers l’été. C’est vrai qu’il y a des clubs qui tapent à la porte, mais on ne veut pas le perturber pour le moment. On le laisse gérer son avenir, cette phase qui est importante pour lui. On ne veut pas qu’il soit perturbé. Si on ne gère pas cette période psychologique du joueur, ça peut le perturber”, a confié M. Sané à Igfm.