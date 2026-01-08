CAN Maroc 2025:El Hadji Diouf corrige Cheikh Tidiane Gomis et recadre certains râleurs, tout en encensant Sadio Mané pour ses belles performances constantes

Invité de l’émission Cœur de CAN, l’ancien international sénégalais El Hadji Diouf est sorti de sa réserve pour répondre aux critiques visant l’équipe nationale. Sans détour, l’ex-Lion de la Téranga a notamment recadré Cheikh Tidiane Gomis et certains observateurs qu’il qualifie de « râleurs », tout en rendant un vibrant hommage à Sadio Mané pour la constance et la qualité de ses performances.

Selon El Hadji Diouf, une partie des critiques adressées à la sélection nationale manque de mesure et de responsabilité. « Si on vous avait écoutés, la sélection serait foutue », a-t-il déclaré, estimant que ces jugements excessifs peuvent nuire à la stabilité du groupe. Pour lui, le rôle des supporters et de l’opinion publique doit avant tout être de soutenir l’équipe nationale, surtout dans les moments clés.

L’ancien joueur de l’équipe nationale a également tenu à défendre le staff technique actuel. Il a exprimé sa confiance envers le sélectionneur Pape Thiaw, soulignant la qualité de sa formation et sa connaissance du football de haut niveau. À ses yeux, l’encadrement technique mérite un accompagnement positif plutôt qu’une remise en cause permanente.

El Hadji Diouf n’a pas manqué d’encenser Sadio Mané, qu’il considère comme un pilier incontournable de la sélection. Il a salué ses performances régulières et son engagement constant sous le maillot national, rappelant que l’attaquant sénégalais continue de répondre présent malgré les critiques.

Évoquant enfin la confrontation attendue entre le Sénégal et le Mali, Diouf a reconnu que le match s’annonce difficile. Toutefois, il reste optimiste : selon lui, le Sénégal dispose d’un important potentiel technique et mental pour s’imposer, à condition de rester solidaire et concentré.