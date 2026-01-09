Revue presse Sénégal : entre fermeté politique, défis économiques et attentes citoyennes

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 09 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et économie

WalfQuotidien titre : « Sonko tance le FMI », soulignant un discours de rupture et de responsabilisation interne.

Point Actu et Les Échos évoquent un bras de fer assumé, Sonko excluant toute restructuration imposée.

Le Quotidien parle d’une menace sur la reprise économique, pointant les risques macroéconomiques.

Source A révèle : « Sonko l’envoie balader », illustrant un ton politique inédit dans les relations avec les institutions de Bretton Woods.

Enquête analyse l’équation locale du Pastef, entre souveraineté économique et contraintes financières.

La fermeté affichée par le gouvernement, incarnée par Ousmane Sonko, marque une rupture assumée avec les schémas traditionnels de gouvernance économique. Si cette posture renforce le discours de souveraineté et de responsabilité nationale, elle place le Sénégal face à un défi majeur : concilier indépendance politique et stabilité macroéconomique dans un environnement international exigeant.

Diplomatie international

Le Soleil annonce « Une nouvelle ère de coprospérité », symbolisée par des accords bilatéraux renforcés.

Sud Quotidien revient sur l’ambassadeur algérien reçu par Ousmane Sonko, signe d’un rééquilibrage diplomatique.

L’Info insiste sur le rôle du Sénégal dans la stabilité régionale.

Le Sénégal s’inscrit dans une diplomatie de proximité et d’équilibre, privilégiant la coopération régionale et le dialogue stratégique. En renforçant ses relations avec ses voisins et partenaires africains, Dakar affirme sa volonté de jouer un rôle stabilisateur et moteur en Afrique de l’Ouest.

Justice et Société

Libération révèle un marché de 710 millions FCFA bâti sur du faux.

Direct News évoque 7 suspects en fuite dans un dossier sensible.

Yoor-Yoor met en avant Amina Niang, voix critique face aux manœuvres de l’APR.

La multiplication des dossiers judiciaires rappelle que la gouvernance vertueuse reste une attente forte de l’opinion publique. La crédibilité du pouvoir en place se mesurera à sa capacité à traduire les promesses de transparence en actes concrets, sans complaisance ni sélectivité.

Sport

Record et Stades annoncent le choc Sénégal – Mali en CAN 2025.

Point Actu Sport rapporte les propos de Pape Thiaw : « Pas de guerre, juste du football».

Au-delà de l’enjeu sportif, les Lions portent l’espoir d’unité et de fierté nationale. Dans un contexte socio-politique sensible, le football demeure un puissant levier de rassemblement, à condition que discipline, performance et esprit sportif restent les maîtres-mots.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.