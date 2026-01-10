La qualification du Sénégal pour le dernier carré de la CAN 2025 ne s’est pas faite sans dommages. En plus de la victoire précieuse obtenue face au Mali (1-0) en quart de finale, les Lions ont écopé d’une série d’avertissements qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite de la compétition.

À l’issue de la rencontre, l’arbitre sud-africain Abongile Tom a brandi cinq cartons jaunes à l’encontre de joueurs sénégalais. Habib Diallo, Ibrahima Mbaye, Pape Guèye, Habib Diarra et surtout le capitaine Kalidou Koulibaly se retrouvent ainsi sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement lors de la demi-finale prévue mercredi.

À cette liste s’ajoutent Nicolas Jackson et Ismaël Jakobs, déjà avertis lors du match contre le Soudan. Un nouveau carton jaune en demi-finale les priverait également d’une éventuelle finale.