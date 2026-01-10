Phénomène « simol » : La réponse cash de Siteu au ministre de l’intérieur

Le lutteur Moustapha Senghor, plus connu sous le nom de Siteu, a réagi aux récentes mesures annoncées par le ministre de l’Intérieur concernant le phénomène des agressions dites « simol ». Le chef de file de l’écurie Lansar a exprimé son point de vue sur l’indexation du monde de la lutte dans cette recrudescence de l’insécurité.

Face à la montée des cas d’agressions et de racket de masse, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a affiché une fermeté absolue, menaçant de sanctionner les acteurs de la lutte sénégalaise si nécessaire. Cette approche vise à mettre fin à l’impunité liée à ces violences urbaines. Si cette volonté de sécuriser les citoyens est saluée par Siteu, ce dernier déplore toutefois une stigmatisation qu’il juge partielle. Selon des propos relayés par Kawtef, le lutteur estime qu’il serait injuste de cibler uniquement le « lamb » en omettant d’autres grands rassemblements populaires, tels que les matchs de navétanes ou certains événements religieux, où des débordements peuvent également survenir.

Au-delà de la question sécuritaire, le fils de la banlieue a tenu à souligner les causes profondes de ce fléau. Il a ainsi pointé du doigt le chômage endémique qui frappe la jeunesse sénégalaise, souvent désorientée par des promesses politiciennes non tenues, créant un terreau favorable à la délinquance.