‎Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a dressé un bilan sans concession de l’année écoulée. Entre marasme économique, dérives institutionnelles et recul des libertés, l’opposition sonne l’alerte et annonce une offensive politique majeure pour 2026.

‎Selon le FDR, ce jeudi, en conférence de presse tenue à la Maison de la Parti socialiste (PS) le régime du PASTEF, aux affaires depuis bientôt deux ans, a échoué à redresser la barre.

Il dénonce une absence de vision claire, illustrée par ce qu’elle appelle la « fable de la dette cachée » et l’incapacité du gouvernement à honorer ses obligations de base, comme le versement des bourses étudiantes ou le règlement des factures aux entreprises du BTP.

Le front souligne une dégradation alarmante de la situation sociale. “La souveraineté alimentaire est menacée, les importations de céréales ayant explosé pour dépasser 2,3 millions de tonnes en septembre 2025, contre 2 millions sur l’année 2023”, s’alarme le FDR.

‎Le paradoxe des prix est également mis en avant. “Alors que le baril de pétrole a chuté mondialement, les Sénégalais paient le super 100 F CFA plus cher qu’en Côte d’Ivoire. La campagne arachidière souffre, l’État étant accusé de ne pas pouvoir régler ses dettes aux opérateurs privés, ce qui force les paysans à brader leurs récoltes”, ajoute le FDR qui fustige en outre la suspension des bourses de sécurité familiale et l’instauration de nouvelles taxes sur le mobile money, qui accentuent la pression sur les plus vulnérables.

‎Au-delà des chiffres, c’est la santé démocratique du pays qui inquiète les leaders de l’opposition. Le FDR dépeint un spectacle « affligeant » de tensions entre la Présidence et la Primature, motivées par la succession de 2029. Cette instabilité institutionnelle s’accompagne, selon le front, d’une instrumentalisation du Parquet pour réduire au silence les voix critiques et maintenir des personnalités sous contrôle judiciaire malgré les ordres de libération.

‎Face à ce qu’il qualifie de « machine infernale et de gouvernance malfaisante », le FDR refuse la résignation et décline un agenda de terrain très dense pour l’année à venir. Des tournées sont annoncées dans les départements de Thiès en décembre, suivies de la région de Diourbel après le ramadan.

En vue des municipales et départementales d’octobre 2026, le front lancera dès février une vaste campagne d’inscription sur les listes électorales. Par ailleurs, des séminaires sur la transparence et des concertations avec les syndicats et le patronat sont programmés pour, précise-t-il, « sortir le pays de la zone de danger ».

‎Le FDR conclut son manifeste en exigeant la libération immédiate des prisonniers politiques et en souhaitant que 2026 soit l’année d’un « jour nouveau » marqué par la paix, la concorde nationale et la justice.