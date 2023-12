CAN 2023 : 9 milliards FCFA est le un budget pour les Lions du Sénégal…

Le budget de l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) prévue en Côte d’Ivoire est connu.

Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de la Gambie, de la Guinée Conakry et du Cameroun. La CAN se déroulera du 13 janvier au 11 février 2023.

L’équipe nationale va démarrer sa préparation le 30 décembre 2023. A la fin de la préparation, les Lions vont affronter le Niger en amical le 8 janvier 2024. Le lendemain 9 janvier 2024, Aliou Cissé et ses poulains s’envoleront pour Abidjan après avoir reçu le drapeau national des mains du chef de l’Etat. Après Abidjan, les lions vont rallier directement Yamoussoukro, leur «camp de base».

A signaler que le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, va publier, aujourd’hui vendredi, la liste des Lions qui prendront part à la Can 2023 en Côte d’Ivoire.