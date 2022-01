CAN 2021 : Ce qui est arrivé à l’arbitre de Tunisie – Mali enfin connu

Tristement célèbre pour sa double bourde lors de la rencontre entre la Tunisie et le Mali, l’arbitre zambien Sikawzwe aurait été victime d’insolation. Ce qui l’aurait fortement déconcentré au point de lui faire perdre ses repères.

L’image a fait le tour du monde. C’est un véritable tremblement de terre qui a secoué le football africain, en marge de la victoire du Mali contre la Tunisie pour l’entrée en lice des deux formations dans la CAN 2021. Et pour cause, l’arbitre zambien Janny Sikawzwe a sifflé la fin de la rencontre à la 85e minute de jeu. Avant de stopper encore la partie avant la fin du temps réglementaire. Ce qui a suscité un gros tollé et failli faire reprendre le match, avant le refus des Tunisiens.

La CAF indique des raisons médicales. En clair, l’arbitre de la rencontre aurait été victime d’insolation. Ce qui lui aurait fait perdre sa concentration. Il aurait été conduit à l’hôpital à l’issue de la partie. Son nom n’est d’ailleurs inconnu du football africain, avec un passé trouble. Notamment des suspicions de corruption en 2018 qui lui avaient valu une suspension.

