Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, a indiqué que son équipe peut perdre la finale de la CAN 2019, contre le Sénégal, ce vendredi (19h GMT), au Stade International du Caire.



« C’est envisageable de perdre cette finale. On peut bien la perdre car l’adversaire s’est hissé en finale de cette CAN. Il a été au Mondial 2018 et reste la première nation en Afrique. Et nous, nous avons été éliminés au premier tour de la dernière Can. Donc, c’est envisageable de perdre cette finale », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le technicien algérien a évoqué la différence entre cette rencontre et celle de la phase de poules que ses joueurs avaient remporté par un but à zéro. « Nous préparons le match comme les autres. Le ressenti des joueurs et l’approche qu’il y a par rapport à ce match, je pense que c’est clair. L’envie de gagner est là. Maintenant, c’est différent du premier match. Ce n’était pas capital et décisif, mais là, il l’est. Ce sera une finale différente. On n’est plus dans le même état d’esprit. Ni eux, ni nous », a-t-il soutenu. «Le discours, ça restera entre mes joueurs et moi. Mais on est en train de préparer ce match à tous les niveaux du mieux que l’on peut. On va en finale pour la gagner.» igfm