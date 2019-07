CAN 2019 : “Les Lions, gagnez pour Tanor” (par Mamadou Thior)

CAN 2019 : “Les Lions,

Clin d’œil du destin, Ousmane Tanor DIENG disparaît au moment où les Lions disputent leur 2ème finale de Coupe d’Afrique des Nations.

Au delà du peuple sénégalais, la bande à Sadio Mané doit jouer sur sa vraie valeur et ramener ce trophée pour honorer la mémoire d’OTD. Sa silhouette sur les gradins du stade Léopold Sédar SENGHOR était devenue familière aux inconditionnels des Lions. Il était donc un supporter assidû.

Beaucoup nous donnent perdants face à l’ogre algérien, mais Aliou Cissé peut apprendre de sa défaite en match de poule et aussi prendre conseil chez nos amis ivoiriens qui ont failli éliminer les Fennecs en quarts de finale. L’Algérie est certes redoutable, mais n’est pas une forteresse imprenable.

On ne gagne pas une CAN en se frottant aux équipes de moindre calibre, fatalement on croise les grosses cylindrées. Le hasard a mis l’Algérie sur notre route en finale. Nous avons besoin de 11 guerriers sur le terrain, surtout que les Algériens s’étaient glorifiés d’avoir joué comme des hommes, après leur victoire en match de poule.

Les hommes d’Aliou CISSÉ, s’ils font preuve de la discrétion et de l’efficacité d’Ousmane Tanor Dieng, aucun doute, ils surprendront leur monde, en premier leurs adversaires du jour.

Ainsi, ils écriront l’histoire et OTD de là où il est, peut avoir le sourire et reposer en paix au Paradis.