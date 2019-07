CAN 2019: Le Sénégal se qualifie difficilement devant le Kenya

CAN 2019: Le Sénégal se qualifie

Considérée comme la favorite au sacre de ce championnat africain des nations 2019, l’équipe sénégalaise est en train de montrer des signes de frictions dans le capital de sympathie que lui voue le public. Et à ce rythme, elle ne séduit plus même si elle a gagné son match.

Battus par l’Algerie alors que tous pensaient outsiders, les Sénégalais se sont montrés oisifs, maldroits et irréalistes devant des Kenyans qui avaient du cran à vendre. Et un honneur à défendre. Lourds et maladroits dès les premières heures de la rencontre, les Sénégalais se sont peu à peu appropriés le match, en obligeant les Kenyans à défendre pendant toute la première mi-temps.

Alors que seules 3 attaques sont arrivées dans la défense sénégalaise, Sadio Mané et compagnie se sont présentés 5 fois devant le gardien des buts Kenyans. Métronome de cette équipe kenyanne, Patrick Matasi s’est montré impérial mettant, tour à tour, en échec les actions de Mbaye Niang, de Henri Saïvet, de Koulibaly et même de Sadio Mané.

Ce même Sadio Mané, star incontestée des Lions de la Téranga, ratera son pénalty alors que les deux équipes étaient à 0-0 et que le sort du Sénégal dépendait largement du match Algérie-Tanzanie. Avec cette qualification obtenue de manière laborieuse -même s’ils ont battu le Kenya par 3-0, l’équipe sénégalaise est loin de l’image de la meilleure du continent que la FIFA lui avait pourtant dressée en la classant 20 ème au niveau mondial.