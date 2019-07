Ils y étaient attendus. Les Sénégalais seront présents dans la seconde phase de cette coupe d’Afrique des Nations qui se joue en Egypte. Ce soir, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly se sont imposés par 3 buts à 0 devant une coriace équipe kenyanne qui a fini par abdiquer.

Après avoir fait peur à leurs supporters lors de leur dernière match -soldé par une petite défaite- contre l’Algérie, les Lions de la Téranga ont redonné le sourire aux Sénégalais. Et l’espoir à tous les admirateurs de cette généreuse équipe qui, depuis 2000 et la génération à El’hadj Diouf, continue d’éblouir la planète football. Conduite par un Kalidou Koulibaly qui s’est montré impérial en défense comme au cours de ses nombreuses tentatives d’attaque, l’équipe sénégalaise a conquis le monde; même si elle a du mal à convaincre sur ses chances d’emporter cette coupe au soir du 19 juillet.

Maladroit, le milieu sénégalais a pendant toute la première mi temps, peiné à perforer la défense kenyanne. Et lorsque cette barrière à sauté, c’est le gardien Patrick Matasi qui a toujours eu le dernier mot; obligeant Kalidou Koulibaly à tenter sa chance. De leur coté, Sadio Mané comme Mbaye Niang ont beau cherché les cages de Patrick Matasi ils n’ont jamais réussi à les violer. Peu convainquants, les camarades de Sadio Mané ont même buté sur ce même Matasi avec un pénalty tiré et raté par l’attaquant vedette de Liverpool.

Il aura fallu la seconde mi temps et la 63 ème minute pour que Ismaela Sarr libère le Sénégal avec une reprise de volée tirée dans la surface de réparation. Sorti de ses cages, Patrick Matasi -qui a raté de reprendre la balle en l’air- n’a pu que constater les dégâts. Ce premier but libérateur sera comme un dopant pour les Sénégalais qui, en plus de briller en défense avec le duo Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté, ont commencé à se montrer entreprenants devant les buts de Matasi dont la réputation de sorcier a été craquelée par le but de Isamaela Sarr.

Profitant d’une relance de sa défense, Sadio Mané n’aura aucun mal à se débarrasser de deux défenseurs kenyans. Et à se présenter devant le gardien de but qui sera battu une seconde fois. On était à la 71 ème minute et le Sénégal venait de marquer le second but: 2 buts à 0. Et lorsque le Sénégal, requinqué par son second but, se présente devant la défense keyanne, il obtient un second pénalty. Et alors qu’il avait raté le premier pénalty, Sadio Mané a pris la responsabilité de tirer le second. Cette fois-ci, c’est passé. 3 buts à 0 dès la 78 ème minute. Le reste du temps, les Sénégalais ont cherché à convaincre sur la qualité d’une équipe qui ne rassure personne.