CAN 2019: En finale, Sadio Mané et les

Ils étaient 23 jeunes à débarquer au Caire pour défendre les couleurs sénégalaises lors de l’ouverture de cette 32 ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec le forfait, pour blessures, de Edouard Mendy, le titulaire des cages sénégalaises, ils seront désormais 22 jeunes à monter à l’assaut des Fennecs d’Algérie pour espérer tuer ce chat noir qui, depuis 2002 et l’aventure malienne de la bande à El’hadj Ousseynou Diouf, empêchait les Sénégalais de rêver du titre continental.

Avant même l’avènement cette insouciante génération qui avait plus habitué les Sénégalais à des écarts de conduite et à des beuveries géantes qu’à des trophées, c’est une autre indisciplinée génération qui avait trahi les espoirs sénégalais en cette même terre cairote. En cette année 1986, alors qu’ils avaient réussi à faire rêver tout un pays, la génération à Jules François Bocandé avait été balayée de la compétition par une réaliste équipe ivoirienne au stade El Qahira El Dawly du Caire. C’était le 13 mars 1986 et Abdoulaye Ben Madi Traoré, le seul buteur, avait à la 50 ème minute mis fin au rêve de millions de Sénégalais.

Plus tard, l’histoire attribuera la cause profonde de cette cuisante défaite à une virée nocturne de la star de l’équipe nationale sénégalaise: Jules François Bocandé aurait sacrifié le Sénégal pour les beaux yeux de Tchalla Mouna, la star de la chanson ivoirienne. Et après cette sortie de compétition, plus jamais le Sénégalais n’ont réussi à séduire les amateurs du ballon rond. Ni en Algérie en 1990 ni chez eux pendant la CAN Sénégal 92.

Voila aujourd’hui, qu’après un parcours en dents de scie, les protégés d’Aliou Cissé vont, ce vendredi, faire face à l’histoire. Soit, ils passent sur cette brillante équipe algérienne et ramènent la Coupe à Dakar. Ou bien, comme leur aînés sur lesquels les Sénégalais avaient placé de hauts espoirs jamais tenus, ils se laissent, une fois de plus, humilier par cette équipe algérienne que tous avaient dit qu’elle était à leur portée. Et qui s’est, finalement, révélée la seule formation capable de battre les Sénégalais au cours de ce championnat d’Afrique des Nations.

Première nation africaine de football au classement FIFA 2019, le Sénégal a, depuis bientôt 20 ans, toujours été présenté comme un favori. Mais, lorsqu’il s’agit de soulever la coupe, ce sont les autres équipes qui le font à sa place. Finaliste de la CAN malienne en 2002, le Sénégal, qui venait de frapper à la porte des grandes nations avec sa qualification pour le mondial japonais de cette même année, avait comme capitaine un certain Aliou Cissé. Et c’est cet homme-là qui, hier footballeur, doit aujourd’hui trouver pour son équipe les combinaisons nécessaires à faire douter les Algériens. Et à les faire plier.

Pour cela, le coach qui a de valeureuses individualités dans son équipe peut aussi compter sur un collectif au mental de gagnant. A l’image de Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Alfred Gomis, Idrissa Gana Guèye…. les joueurs de Aliou Cissé sont brillants sur la pelouse comme dans les vestiaires. Beaux, riches, jeunes et généreux et pourtant si humbles et si discrets. Tout le contraire de leurs incorrigibles aînés fêtards de 2002.

En plus du talent, cette génération de Sadio Mané a l’envie de laisser son nom à la postérité. Et pour y parvenir, il va falloir arrêter cette spirale de la malédiction. Pour tuer le chat noir de cette malchance qui suit le Sénégal depuis un certain Caire 1986, il faudra rester concentré sur le jeu et ne rien lâcher. C’est ainsi seulement que Sadio Mané et compagnie réussiront à faire oublier la brillante et insouciante génération de Jules François Bocandé, Thierno Youm, Oumar Guèye Sène, Roger Mendy…. Et celle jadis glorieuse et indisciplinée d’Aliou Cissé, Ferdinand Coly, Pape Bouba Diop et un certain …Léopold Sédar Senghor du football sénégalais.