El’hadji Diouf, l’ancienne gloire du football sénégalais, est aux anges suite à la victoire des Lions de la Téranga sur les Aigles de Carthage. A l’issue d’un match palpitant, celui, sur les épaules de qui étaient les espoirs de tout un peuple, s’est dit heureux que ses jeunes frères aient vengé la défaite que la génération 2000 avait subi, lors d’un brumeux après midi, en 2004, face à cette même équipe tunisienne, à Tunis.

Alors qu’on l’avait connu grande gueule et toujours acerbe à l’endroit de Aliou Cissé et de ses joueurs, l’ancienne star des Lions de la Téranga a finalement reconnu du talent à Sadio Mané et à ses camarades. Au micro de nos confrères d’IGFM, il s’est dit confiant pour la suite de l’aventure sénégalaise en Egypte. Et pour que cette jeune génération, pétrie de talentueux joueurs, puisse ramener la coupe à Dakar, El’hadj Diouf a demandé à toutes les tarikhas -confréries religieuses- de se donner la main. Et prier pour la victoire des Lions, vendredi prochain, face à l’Algerie.

Aussi, le Léopold Sédar Senghor du football sénégalais (SIC, Elhadj Diouf) connu pour n’avoir jamais été modeste lorsqu’il s’agit de parler de son passé a dit hier combien cette victoire des Lions a été obtenue de longue lutte. Comme tous les Sénégalais, El’hadji Diouf dit avoir souffert sur le banc des supporters, passant par toutes émotions lors de cette haletante demie finale, Sénégal Tunisie.

« Il est plus facile de jouer au football que de le suivre depuis les tribunes. » A déclaré E’lhadji Ousseynou Diouf. Aussi, alors qu’on l’avait toujours connu empêtré dans des clivages et des disputes, El’hadj Diouf a appelé les Sénégalais à taire leurs querelles internes et à se concentrer derrière cette équipe. Et pour cet objectif, il a annoncé une trêve d’une semaine. Pas un jour de plus.