Deux personnes ont été tuées et sept blessées au cours de fusillades dans un camp de migrants dans le nord de la France durant le week-end, a-t-on appris lundi de source policière.

Dimanche, une personne est décédée après avoir été touchée par balle à la tête dans un camp de migrants au Pont-à-Roseaux près de Dunkerque, a indiqué la source policière. Deux autres personnes ont été blessées, dont l’une grièvement à la tempe.

Les forces de l’ordre sont intervenues après des tirs d’armes à feu dans le camp de migrants proche de Loon plage.

µDans la même zone, une autre fusillade a fait samedi un mort et cinq blessés par balles, dont un grièvement.

Une femme et un enfant avaient été blessés légèrement, selon les autorités. L’homme décédé était un Soudanais de 24 ans et tous les blessés étaient également soudanais, selon une source policière.

Il s’agit du second mort par balles pendant le week-end près d’un camp dans le nord de la France où des centaines de candidats à l’exil vivent dans l’attente de tenter la traversée vers l’Angleterre.

Deux personnes, un Irakien de 29 ans et un Afghan de 16 ans ont été placés en garde à vue, avait indiqué samedi le parquet qui a ouvert une enquête pour meurtre et tentatives de meurtre en bande organisée et détention d’armes.

µEntre 1.500 à 2.000 candidats à l’exil, selon une association, séjournent actuellement sur le littoral français, dans l’espoir de traverser la Manche clandestinement à la faveur d’une météo propice aux départs.

Ces traversées périlleuses ont coûté la vie à au moins 15 personnes depuis le début de l’année, selon un décompte de l’AFP à partir de chiffres officiels.