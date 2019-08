Ça vient de tomber ! Accord entre le Real Madrid avec ce milieu de terrain

D’après Marca, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du milieu de terrain de l’Ajax.

Van de Beek au Real pour 60-70 millions d’euros , ça chauffe !

Le Barça à son milieu ajacide avec De Jong, le Real pourrait en faire de même avec Van de Beek. A la recherche d’un milieu de terrain pour conclure leur très joli mercato, le Real Madrid multipliait les pistes. Christian Eriksen (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United) ou encore des pistes internes avec James Rodriguez (prêté au Bayern la saison dernière) étaient évoqués. Mais c’est finalement le joueur hollandais, Van de Beek, qui tient la corde. Selon Marca, très proche du Real Madrid, un accord a été conclu avec l’Ajax pour le transfert du joueur de 22 ans. Le montant du transfert serait compris entre 60 et 70 millions d’euros.

Moins clinquant, moins bancable que ses pairs, De Ligt et De Jong, Van de Beek est tout aussi performant sur le terrain. Et comme eux, le milieu devrait lui aussi s’envoler dans un top club. La saison dernière, il a été un pion essentiel du dispositif de Ten Hag. Champion des Pays-Bas, vainqueur de la Coupe et demi-finaliste de la Ligue des champions, l’Ajax se fait dépouiller.

Toutefois, informe Marca, l’intérêt des Madrilènes pour Paul Pogba reste intacte. Le Real compte bien signer Van de Beek, mais cela ne génerait en rien l’arrivée du milieu de terrain français. Zinedine Zidane l’apprécie fortement. Après Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo, Luka Jovic et Takefuso Kubo, le Real Madrid ne semble pas prêt à s’arrêter. Il faut dire que les dirigeants de la « Maison blanche » ne souhaitent pas du tout revivre la saison aussi morose qu’ils ont vécu la saison dernière.