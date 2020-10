C1, Le Stade Rennais d’Alfred Gomis et de Mbaye Niang est déjà dos au mur

Le Stade Rennais d’Alfred Gomis et de Mbaye Niang est déjà dos au mur. Après deux journées en phase de poules de Ligue des champions, le club breton, qui découvre cette saison la prestigieuse compétition européenne, ne totalise qu’un petit point, gratté contre Krasnodar la semaine passée au Roazhon Park (1-1). En revanche, les Rouge et Noir n’ont rien pu faire hier soir, face au Séville FC de Lucas Ocampos (0-1). Désormais, cap sur une double confrontation avec l’épouvantail du groupe : Chelsea. De quoi permettre aux hommes de Julien Stéphan d’aguerrir encore et toujours de l’expérience.

« On est en phase d’apprentissage, c’est la première fois qu’on est là, a tout d’abord tenu à rappeler l’entraîneur breton en conférence d’après-match ce mercredi soir. On va apprendre énormément de cette rencontre, évidemment. Alfred (Gomis, ndlr) a fait un gros match, il nous a permis de rester dans le match longtemps. J’ai quelques regrets sur la manière dont on encaisse le but, c’est dommageable, je pense que cette action-là, on aurait pu mieux la gérer. Il nous a manqué de la maîtrise quand on a récupéré le ballon », a-t-il ensuite estimé.

En revanche, le technicien rennais est tracassé par un autre fait. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est les blessures qui s’accumulent. Ce sont des blessures musculaires, Dani (Rugani), Benjamin (Bourigeaud), Eduardo (Camavinga) c’est musculaire… Ça veut dire que les organismes sont déjà fatigués », souffle Julien Stéphan, qui voit les rencontres s’accumuler tous les trois ou quatre jours pour ses hommes.