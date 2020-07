Bus incendié en Italie : Le Sénégalais Ousseynou Sy écope d’une lourde peine

La sentence vient de tomber sur Ousseynou Sy, le Sénégal accusé d’avoir enlevé, détourné pour incendié un bus qui transportait des élèves. La cour d’assises du tribunal de Milan a condamné le coupable de 47 ans à une peine de 24 ans de prison.

Le tribunal, présidé par le juge Ilio Mannucci Pacini, a prononcé, ce mercredi, la sentence après environ quatre heures de délibération, rapporte stopcensorship.org.

Durant le procès, le procureur de Milan Luca Poniz avait demandé 24 ans de prison pour enlèvement pour terrorisme, incendie, blessure et résistance.

Sy a également été condamné conjointement et solidairement avec le ministère de l’Education et les auto-directions. En tant que défendeurs civils, ils devront verser une indemnisation de 25 000 euros pour chacun des 50 enfants victimes du détournement du bus et 3 000 euros pour les parents des enfants. La municipalité de Crema a également obtenu une compensation de 10 000 euros.

Cependant, les avocats ont décidé d’interjeter appel.