Burkina : Assimi Goita à Ouagadougou dans quelques heures pour …

Le président de la Transition malienne Assimi Goita va rendre visite à son frère d’armes du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré demain mardi 25 juin 2024. Ce déplacement est historique, puisque c’est la première fois, que le colonel Assimi Goita se rend chez les hommes intègres depuis son coup d’Etat de 2021.

Ils vont aussi discuter des défis liés à la lutte contre le terrorisme…

Selon la Direction de la communication de la Présidence du Faso, le putschiste malien va mettre son séjour à profit pour revisiter avec son homologue burkinabé les excellentes relations de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d’Etat vont aussi discuter des défis liés à la lutte contre le terrorisme, le développement socio-économique et la quête d’une souveraineté totale de leurs pays respectifs.

Inutile de rappeler que le Burkina Faso et le Mali sont membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), avec bien entendu le Niger. La rencontre entre Goita et Traoré « sera une occasion de renforcement de l’Alliance pour le bonheur des peuples burkinabé, malien et nigérien » indique la Présidence burkinabé.