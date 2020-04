Budget d’un milliard pour la musique urbaine : Le coup de gueule d’Adiouza

Adiouza, l’artiste-chanteuse a jugé injuste le budget d’un milliard que bénéficie la musique urbaine au Sénégal, au détriment des autres styles de musique qui existent dans le pays. Contactée par IGFM via un réseau social, la fille de Ouza Diallo n’a pas mâché ses mots.



« Certains artistes sont en train de mourir de faim, d’autres ont émigré, des milliers d’artistes sont dans la dèche, le secteur de la culture rencontre d’énormes problèmes d’ordre structurel, on est dans l’informel, la précarité règne en maître. Pendant ce temps, la musique urbaine au Sénégal bénéficie d’un budget d’un milliard et quelques.

Et les autres styles de musique qui existent au Sénégal, ils font quoi pendant ce temps? Mais quelle injustice. »