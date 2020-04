Importante déclaration du Khalife Général des Mourides attendue, ce samedi

Une importante déclaration du Khalif général des mourides est attendue, ce samedi 11 janvier, à Touba.

Que va dire Serigne Mountakha Mbacké dans la Ville Sainte ? Mystère et boule de gomme. Même si des sources avancent que des questions liées au covid-19 et ses corollaires, seront abordées, entre autres, par le Saint-Homme.Des Ndigël pour endiguer coronaDepuis le début de la pandémie, le Patriarche de Darou Miname n’a cesse de multiplier ses sorties au grand bonheur des talibés. Sorties liées à la sensibilisation des populations sur la maladie, à la contribution de Touba à l’effort de guerre, à l’organisation des séances de lecture du Coran sur toute l’étendu du territoire, pour endiguer le covid-19, à l’organisation de la prière à la grande mosquée de Touba etc.