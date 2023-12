CAN 2023 : Macky Sall valide le budget des Lions

Le président de la République a donné son aval au budget de l’équipe nationale en vue de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d’Ivoire.

Le Sénégal a complété la conception du budget relatif à la participation des Lions à la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire. Ce document a été soumis au ministère des Sports, qui l’a ensuite présenté au chef de l’État pour validation. Cette information a été relayée par le ministre des Sports, Lat Diop, dans les pages du journal Les Echos.

Concernant le montant du budget pour la participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire, le ministre des Sports a déclaré : « Je ne peux pas encore parler de la somme. Nous avons mobilisé les ressources et c’est l’essentiel. On va communiquer là-dessus bientôt ». Il a précisé que l’information sera divulguée dans un futur proche.

Il est à noter que pour la CAN 2021 au Cameroun, le Sénégal avait alloué un budget de 5 milliards de Fcfa pour soutenir les Lions.

Par ailleurs, le Sénégal se retrouve dans le groupe (C) difficile, surnommé « le groupe de la mort », et affrontera le Cameroun, la Guinée, et la Gambie lors de la compétition.