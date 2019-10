« BRT, un autre éléphant blanc du régime de Macky Sall », Les Cadres de l’ACT

Après annonces bruyantes par affiches placardées à travers la ville et autres annonces par la presse, le Président de la République a présidé le 28 Octobre la cérémonie de lancement des travaux du Bus Rapid Transit (BRT). Après le Train Express Régional (TER), une démonstration technologique à la française encore inachevé, voilà qu’arrive un autre éléphant blanc du régime qui démontre encore une fois l’ignorance des priorités et le gaspillage persistant des deniers publics dans notre pauvre pays.

BRT, dit aussi bus à voie réservée, est une infrastructure routière particulière qui sera érigée sur un linéaire de 18,3 km en vue de rallier le centre-ville de Dakar à la ville de Guédiawaye. Cette liaison va desservir 23 stations fermées et la durée du parcours entre les deux stations terminales serait réduite de moitié. Selon le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) mandaté par l’Etat pour remplir les fonctions de maitre d’ouvrage, 144 Bus articulés circuleront sur ce tracé. D’un coût global estimé à 296 milliards de francs Cfa, ce projet d’infrastructure, qui s’inscrit dans le cadre du fameux Plan Sénégal Emergent, a été entre autres financé par des crédits accordés par la Banque Mondiale et de la Banque Européenne d’Investissement. Il convient de rappeler que ceci n’est pas leur coup d’essai.

En effet, un projet similaire a été proposé au Ghana, et s’est soldé par un échec qui reste toujours à travers la gorge des populations locales. Tous les bus ont été parqués, un an après leur mise en service, se nourrissant de poussière, comme notre bien-aimé TER. Toujours est-il que le coût de ce projet au Ghana est 3 fois moins cher (51 milliards) pour un tracé plus long (20km) et plus de bus (245). Qu’est ce qui explique cette différence dans les coûts ? Mystère et boule de gomme ! Mais on sait qu’au Sénégal tout est toujours plus coûteux pour le contribuable qu’il s’agisse de cartes d’identité, d’autoroutes, de TER ou de BRT…