Bril Fight 4 : « On m’a dit que Dieyna Baldé fréquentait des ministres… »

A la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, le rappeur compositeur, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4, a dit avoir des soupçons sur la fidélité de sa petite amie, Dieynaba Baldé.

« De la même manière qu’on l’a avertie, moi aussi on m’a prévenu en me disant qu’elle n’est pas fidèle, qu’elle fréquente des ministres et autres personnalités », a déclaré le plaignant, devant le juge.

Revenant sur les menaces, l’artiste ajoute : « Le 14 août, j’ai ton téléphone et tes données. Je vais te détruire et détruire ta carrière. J’ai reçu 27 captures. Ils ne m’ont jamais réclamé de l’argent. Les photos n’ont aucun caractère sexuel. Il faut rompre avec elle sinon nous allons publier vos photos ».

