Boulaye Dia-Salernitana : la confrontation atteint son apogée

Auteur d’une magnifique saison 2022-2023 qui a largement contribué à l’entretien de la Salernitana, l’attaquant sénégalais Boulaye Dia est aujourd’hui en plein conflit avec ses dirigeants. Il s’agit d’une situation explosive.

16 buts en 33 matchs, 6 aides, et la maintenance n’a pas trop secoué. Boulaye Dia a remporté le coeur des fans de Salernitana. L’attaquant sénégalais était venu là pour se faire revivre, car Villarreal ne semblait pas compter sur lui. Vers l’Italie, donc, sous la forme d’un prêt d’option d’achat de 12 millions d’euros que la Salernitana s’est empressée de lever à la lumière des performances du joueur.

Mais à présent, le conte de fées est terminé depuis le début de septembre. L’attaque de dernière minute de Wolverhampton a laissé une piste.Le club anglais a fait une offre de vente, sous forme d’emprunt-remboursement avec une obligation d’achat de 18 millions d’euros. Boulaye Dia a été séduit, comme il rêvait de l’Angleterre et avait précédemment rejeté une approche RC Lens. Directeur athlétique du Salernitana, Morgan De Sanctis,

avait appelé une conférence de presse pour communiquer cette offre et regretter la façon dont les Loups ne l’ont pas contacté directement.

Cet incident a mis à rude épreuve les relations entre Boulaye Dia et son club. Frustré par la situation, l’avant de 26 ans a manqué deux séances d’entraînement et a donc été mis de côté pour le voyage à Lecce le 3 septembre, selon footmercato. Danilo Iervolino, le président de Salernitana, a essayé de dégager le champ. On sait qu’un club comme le nôtre a besoin de se séparer de ses grands noms pour se financer, et être capable de prendre des jeunes de valeur égale. Cependant, nous croyons qu’il faut respecter certaines règles internes. Nous sommes aimables, affectueux, mais cela ne permet à personne d’agir de façon inappropriée. Dia est une très bonne joueuse, je lui parlerai dès qu’elle reviendra du Sénégal. »

La trêve internationale a apporté un souffle de fraîcheur. Mais Dia a coupé court à sa présence au rallye des Lions de Teranga, officiellement dû à un problème d’un genou. La fédération sénégalaise a annoncé une absence de 14 jours, ce qui a surpris le club italien, qui avait fait passer des tests médicaux à son joueur avant le début de la sélection. Dia était attendue par son club mardi à passer des tests supplémentaires, mais il n’est pas venu. Il est allé en France pour parler de questions personnelles.

La situation continue à se développer et les critiques sont insatisfaites. Tout comme le coach Paulo Sousa, qui ne sera pas en mesure de compter sur son meilleur marqueur pour les prochains matchs. Dia avait eu le temps de marquer un but et de donner une passe décisive lors des deux premières journées (deux matches nuls) et en son absence, l’équipe avait perdu à Lecce. En tout état de cause, il n’y a pas grand-chose à gagner à laisser la situation se dégrader, tant pour le club que pour le joueur.