Bombardier-Eumeu Sène : les détails des sanctions infligées aux deux lutteurs

Après le combat de leurs poulains, dimanche dernier, les managers d’Eumeu Sène et Bombardier étaient hier, mercredi, au CNG pour récupérer les reliquats de leurs cachets. Ils ont constaté que les deux lutteurs ont été financièrement sanctionnés pour environ 5 millions de francs CFA.

D’après Sunu Lamb, Bombardier a perdu 1,2 million de francs CFA. Son manager, Alioune Guèye, cité par le journal, informe que le Mbourois paie pour l’assurance (200 000) et pour avoir débordé lors de sa préparation mystique (1 million).

Le vainqueur du combat a payé plus cher. Eumeu Sène a été amputé de 3 millions 410 mille francs CFA, d’après son manager, Ibnou Diop. Il a subi les mêmes reproches que sa victime. Auxquels il faut ajouter d’autres griefs : le fait d’être passé en tribune avant le combat, des retards de 23 et 47 minutes et un surplus de 17 personnes.