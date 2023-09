Belmadi: «J’ai eu trois victoires face à Aliou Cissé (…) J’ai eu ce pourquoi je suis venu…»

Djamel Belmadi a atteint son but! Après sa victoire (1-0) au Sénégal, le sélectionneur algérien a exprimé sa satisfaction. J’avais ce que je voulais. Voilà pourquoi on est là. Mais nous étions aux prises avec une équipe qui a beaucoup de maturité, d’expérience et de confiance après sa victoire sur le Brésil.Ils sont les champions de l’Afrique et jouent devant leurs fans, il y a toutes les chances », a-t-il dit après la partie.

Belmadi, qui a encore vaincu Cissé, pense que les deux équipes peuvent se retrouver dans la finale du Canada 2024. J’ai gagné trois fois face à Aliou (Cissé).C’est anecdotique, mais je voudrais être champion d’Afrique et participer à la Coupe du monde. Le reste est anecdotique et l’essentiel est que cette victoire compte pour l’Algérie avec l’arrivée de nouveaux joueurs.Il s’agit d’une accélération, mais il se peut que nous nous retrouvions au NPC. Dans la finale du prochain CAN, c’est possible », a‑t‑il déclaré.