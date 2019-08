Bamba Fall grand absent de la commémoration des 900 jours de détention de Khalifa Sall

Allié des premières heures de Khalifa Ababacar Sall, Bamba Fall aurait-il pris ses distances avec l’ex-maire de Dakar emprisonné depuis 2017 dans l’affaire dite de la caisse d’avance ? Le maire de la Médina ne s’est, en tout cas, pas pointé à la cérémonie de la célébration de ses 900 jours de détention à Rebeuss.

Et pourtant, Bamba Fall avait été au devant de la scène dans tous les combats et manifestations pour exiger du Président Macky Sall la libération de son « camarade et ami » du Parti socialiste. Entre les « vendredis rouges » et les « mercredis noirs », il affichait toujours son engagement.

Mais depuis un certain temps, son implication laisse à désirer dans la lutte pour la libération de Khalifa Sall… tout le contraire de son collègue maire Barthlémy Dias.