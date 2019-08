Surpopulation carcérale, longue détention préventive : le ministre de la Justice annonce l’introduction du port de bracelet électronique dans le Code pénal

Le ministre de la Justice, Maclick Sall, était ce vendredi en visite, à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Une visite liée au récent accident tragique à la chambre 11, qui a coûté la vie à deux détenus.

Après les sorties de plusieurs personnalités et organisations de défense des droits humains pointant du doigt le surpeuplement carcéral, les doléances des détenus, le Garde des Sceaux a évoqué le port de bracelet électronique dans le dispositif juridique, pour palier aux mandats de dépôts à tout-va et les longues détentions préventives.

« Les longues détentions sont un dysfonctionnement auquel nous allons nous atteler pour y mettre un terme. Je vous le garantis et vous le rassure (…). Notre service juridique est en train de travailler sur la possibilité du port du bracelet électronique. Pour cela, il faudrait changer le dispositif du code pénal. La cellule juridique est en train de boucler son travail et les conclusions vont bientôt passer à l’Assemblée nationale », a assuré Me Malick Sall.