Bagarre a l’Assemblée Nationale : Que risquent les députés ?

Une bagarre qui est la suite des propos tenus par la maire de Gniby, dimanche dernier, et jugés offensants par l’opposition à l’endroit de Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidines, et Président d’honneur du Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR). « J’ai entendu certains collègues demander pourquoi certains marabouts bénéficient de protection et pas d’autres. L’un d’entre eux a dit que si Khalifa Sall allait en prison, il irait en prison avec lui. Mais il s’est dédit. Si les marabouts ne respectent pas leur parole, je ne respecterai rien non plus », avait-elle déclaré et insisté sous les huées de ses adversaires.