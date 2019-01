Aya Nakamura très en colère contre une internaute « Tu ne peux pas faire ça. C’est … »

C’est une parodie qui n’est clairement pas au goût d’Aya Nakamura et de ses fans. Sur Twitter, la chanteuse a pris la plume pour dénoncer une internaute, « déguisée en elle« . Il ne faut pas trop chercher Aya Nakamura. L’interprète de Comportement et Copines n’a clairement pas sa langue dans sa poche et elle l’a prouvé à plusieurs occasions : contre Amel Bent, contre Nikos Aliagas, contre Matthieu Delormeau… et désormais contre une internaute, surnommée Wawasmile sur les réseaux sociaux.