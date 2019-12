Axe Rao-Gandon: Un accident fait 1 mort et 13 blessés

Une personne a perdu la vie et 13 autres blessés dans un accident survenu ce matin sur l’axe Rao- Gandong sur la route de Saint- Louis. Un taxi jeune-noire a violemment percuté un 4×4 qui s’est aussitôt renversé sur la route. Il s’en est suivi un carambolage qui a impliqué six (6) véhicules. En effet, les autres roulaient à vive allure, sont venus percuter les deux véhicules. Un passager a perdu la vie dès suite de ses blessures et 13 autres devront être admises aux urgences. Le brouillard venant de la fumée noirâtre que dégage le Centre d’Enfouissement technique (CET) serait à l’origine de l’accident.