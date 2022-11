Face à la presse hier, les membres de de la coordination des associations de presse (Cap) ont rappelé les règles qui régissent le métier, surtout en situation spéciale comme celle d’aujourd’hui.

L’occasion a été saisie pour parler de l’audition du leader du parti PASTEF convoqué aujourd’hui devant le doyen des juges. « La presse a couvert pas mal d’évènements, même mortels. Par rapport à l’audition de Sonko, il faut faire un travail professionnel, conformément aux règles journalistiques. Il ne s’agira pas de réinventer la roue. Soyez factuels. Sur le terrain, on rapporte les faits, on ne mélange pas les genres », a fait savoir Mamadou Thior. Le président du CORED d’ajouter qu’on ne doit pas verser dans l’exagération. « Le choix des mots est important. S’il y’a une peur ambiante, le rôle du journalisme n’est pas d’en rajouter », a rappelé Mamadou Thior. La crédibilité de la presse, dit-il, est, aujourd’hui, en jeu. Parfois, on lit des reportages et on se demande si les journalistes ont couvert le même évènement, dit-il

Ibrahima Lissa Faye, le président de l’association de la presse en ligne (APPEL) d’exhorter, pour sa part, les forces de l’ordre à laisser les journalistes faire leur travail correctement. « On demande aux policiers d’aider les journalistes à faire leur travail car eux aussi sont sur le terrain pour travailler. On demande à leurs chefs de donner l’ordre à leurs éléments de vérifier les cartes de presse et les laisser faire leur travail. Qu’ils n’entravent pas leur couverture sur le terrain. Ce que l’on veut, c’est que les journalistes ne subissent pas d’entrave ni de violence de la part des policiers.

De leur côté, les rédacteurs en chef doivent faire en sorte d’envoyer sur le terrain des journalistes détenteurs de carte de presse et portant un gilet de presse permettant de les identifier. Aux véritables journalistes, détenteurs de l’authentique carte de presse, munissez vous de vos cartes de presse pour vous faire identifier faute de quoi ; ce qui se passera sera en partie de votre faute. Donc prenez vos dispositions », a déclaré le Président de l’APPEL.

Les Echos