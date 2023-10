Il est loin le temps où bras dessus, bras dessous Gabrielle Kane et “sa fille”, la sulfureuse masseuse de Sweet Beauté, Adji Sarr, paradaient devant les caméras et défiaient Ousmane Sonko, le leader de Pastef. Après avoir pris ses distance d’avec celle qui a accusé le leader de Pastef de viols multiples et de menaces de mort et dit, en confidence, regretter d’avoir perdu «(son) temps et (sa) crédibilité » à défendre des mensonges, Gabrielle Kane a décidé de s’en prendre directement à Adji Sarr.

Dans un audio dont Kéwoulo a eu copie, celle qui avait pendant une longue période hébergé Adji Sarr -puisque c’est une orpheline victime de viol d’un homme puissant… (sic)- l’accuse aujourd’hui d’avoir menti pendant deux ans et d’avoir conduit ce pays au bord du précipice. “A chaque fois que tu as besoin d’argent, tu fais du chantage aux gens en leur disant que tu vas te suicider. Tu as menti pendant deux ans et cela a conduit à des troubles graves…le seul service que tu peux rendre à ce pays et de foutre en l’air.” A déclaré Gabrielle Kane à Adji Sarr.

Aussi, celle qui s’était présentée comme “la mère” Adji Sarr croit savoir que toutes les tentatives de suicide de l’ex-masseuse du Sweet Spa Beauté ne sont que des simulacres. “C’est comme cela que tu avais brulé ton matelas et fait croire à des journalistes étrangers qu’on avait tenté de te bruler vive. Il est temps que tu arrêtes tes mensonges ou te suicides pour de bon. C’est le meilleur service que tu pourras rendre à la République.” A conclu Gabrielle Kane tout en conseillant à Adji Sarr de s’enduire avec de l’essence et se mettre le feu sinon prendre une surdose de médicaments pour se suicider.

Disant ne pas être comme les autres qui ont peur d’Adji Sarr, Gabrielle Kane a fait savoir que les gens -certainement les commanditaires du complot contre Ousmane Sonko- doivent arrêter de céder à ses chantage. Pour celle qui avait porté le combat de la défense de Adji Sarr, «il est temps que cesse cette campagne de terreur causée par l’affaire Adji Sarr. Puisque, à l’en croire, les populations ont faim et ont soif. Elles n’ont pas le temps qu’on les conduise à nouveau vers des troubles. Puisque, à chaque fois que tu t’agites, c’est pour créer des troubles dans ce pays.» Consciente que le Rubicond a été franchi, Gabrielle Kane a demandé à Adji Sarr de faire ce qu’elle veut avec cet audio qu’elle lui a envoyé.