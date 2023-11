Audience en urgence devant la Cour de la Cedeao sur les affaires Sonko : l’AJE demande un renvoi pour motif de connexion internet défaillante en centre-ville

Sacré AJE ! Après l’épisode de l’électricité à Ziguinchor le jeudi 12, il demande à la Cour de Justice de la CEDEAO de renvoyer l’audience virtuelle de ce 31 Octobre, au motif que le centre-ville de notre belle capitale où se trouve son bureau connaît des problèmes récurrents de distribution du courant électrique et donc de débit internet. Ce qui serait de nature à entraver le déroulement optimal de la séance de ce mardi pour cause de connexion évanescente !

L’AJE propose à la haute Cour de renvoyer tout simplement au 8 Novembre, en présentiel cette fois -ci à Abuja où il promet de débarquer avec ses avocats. Ce prétexte nauséeux pour permettre, de toute évidence, à la Cour Suprême de trancher en premier le litige.

Surtout que, promis juré, loin de ces soucis d’électricité qui sont le lot quotidien de Ziguinchor et du centre-ville, l’auguste juridiction située sur la corniche-ouest de Dakar est à l’abri des délestages. Ce, alors que la pauvre Agence Judiciaire de l’Etat, nichée dans le système nerveux des institutions, logée au coeur du périmètre des sites les plus stratégiques du pays, à quelques parasanges de la Présidence de la République, vit des problèmes de connexion internet ! Ce n’est pas très gentil pour l’image du Sénégal, grande nation africaine s’il en est…

Que ne va-t-on pas inventer pour éliminer un homme seul et un seul homme d’une compétition électorale !

Très touchée mais décidée en tout état de cause à marquer sa solidarité pour flétrir comme il se doit l’incompétence de la Senelec et consorts, la Défense du Président OUSMANE SONKO n’en oppose pas moins un niet ferme et catégorique à cette demande dilatoire reçue directement en début de soirée du Greffe de la Cour. Elle a exigé par retour de courrier que la Cour statue sans débat, conformément à son règlement de procédure, les parties ayant déjà déposé leurs prétentions par écrit.

Au moins il n’y aura pas d’électricité dans l’air …