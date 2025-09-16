Le Dr Mohamed Thermos, 75 ans, a été jugé et condamné hier, lundi, à deux ans de prison ferme. À l’issue du délibéré, il a été immédiatement placé sous mandat de dépôt au Pavillon spécial. Il a été reconnu coupable du délit « d’attentat à la pudeur sur une patiente mineure de 16 ans ».

Les faits se sont déroulés pendant une consultation médicale. La victime, accompagnée de sa nounou, s’était rendue au cabinet pour obtenir un certificat médical. Selon sa version, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le bureau, le Dr Thermos l’aurait saisie par les épaules et aurait tenté de l’embrasser.

En raison de l’âge de la victime, rapporte le journal Libération, le procès s’est tenu à huis clos. Le tribunal a requalifié les faits en attentat à la pudeur sur mineure sans violence et a déclaré le Dr Thermos coupable de ce chef d’accusation. Le médecin, qui était le médecin de famille de la victime depuis plusieurs années, a ensuite été condamné à deux ans de prison ferme.