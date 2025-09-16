Du cuir au numérique : le flambeau passe de Mountaga Diao à Amadou Ba

La cérémonie de passation de service au ministère du Tourisme et de l’Artisanat s’est tenue ce lundi à Dakar, marquée par une atmosphère à la fois solennelle et empreinte d’émotion. Mountaga Diao, ministre sortant, a officiellement transmis ses charges à son successeur, Amadou Ba, en présence de députés, de représentants des organisations professionnelles et de nombreux acteurs du secteur.

Durant dix-huit mois à la tête du département, Mountaga Diao a rappelé quelques actions menées sous son magistère, notamment la validation du Code du Tourisme, la modernisation de l’École nationale de formation hôtelière et touristique (ENFHT), le lancement de l’opération « Tabask’Cuir », la réhabilitation de services régionaux, ainsi que le renforcement de partenariats structurants au bénéfice des professionnels du secteur. Il a également souligné l’accompagnement accordé aux artisans, considérés comme des piliers de l’identité culturelle nationale.

Prenant la parole, le nouveau ministre Amadou Ba a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui. Il a assuré les acteurs de son engagement à travailler en concertation avec eux, tout en annonçant ses priorités : la digitalisation des services, le renforcement de la visibilité internationale du Sénégal et la promotion du pays comme une destination sûre et moderne.