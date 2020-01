Attaque des bases aériennes américaines par l’Iran: Trump promet de répondre ce mercredi

Après l’attaque des bases aériennes américaines dans la nuit de mardi 7 janvier à mercredi 8 janvier 2019, en Irak, le Président américain Donald Trump a promis de répondre ce matin. Dans un message qu’il a posté sur son compte Twitter, le République affirme que l’évaluation des dommages était en cours. Mais que les Etats-Unis avaient le meilleur armement au monde et les militaires les plus puissants…

« Tout est bien! Des missiles ont été lancés depuis l’Iran sur deux bases militaires situées en Irak. Évaluation des pertes et dommages en cours. Jusqu’ici tout va bien! Nous avons de loin les militaires les plus puissants et les mieux équipés du monde! Je ferai une déclaration demain matin. », a-t-il écrit sur le Réseau social.