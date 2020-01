Ballon d’or africain: Bambali en fête, va veiller aux sonorités de la localité

Ça chante ça danse et ça va dans tous les sens à Bambali suite à la consécration de Sadio Mané ce soir à Ourgada en Egypte. L’ambiance est indescriptible dans les rues et sur les chemins du retour des nombreux supporters qui étaient venus à la maison familiale regarder en direct la récompense de leur idole.

Le village situé sur la rive gauche du fleuve Casamance est en effervescence. Mille sons et lumières au rythme du diambandong fait vibrer la commune.

Le président du ‘’Fan’s club Sadio Mané’’ maître d’œuvre de l’organisation de la journée, après avoir remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour la victoire de Sadio Mané, a exprimé toute sa joie et sa satisfaction après la consécration de l’attaquant de Liverpool au ballon d’or africain.

Ibrahima Diallo, le correspondant permanent du groupe D-Média à Sédhiou parle d’une belle mobilisation des populations qui, depuis hier ont investi la maison familiale de Sadio. « C’est comme si les gens savaient d’avance que Sadio Mané allait être consacré meilleur joueur africain », a dit Ibrahima Diallo.

Bambali, pour fêter l’évènement, promet de veiller toute la nuit avec toutes les sonorités de la localité.