Question d'actualité : Ousmane Sonko ''je n’ai jamais usé de mon autorité pour faire arrêter qui que ce soit''

Face aux députés de l’Assemblée nationale ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko a défendu une réforme structurelle et ambitieuse de la justice sénégalaise, la présentant comme un levier fondamental de la stabilité et de la démocratie dans le pays.

Affichant un attachement ferme à l’indépendance de l’institution judiciaire, M. Sonko a toutefois mis en garde contre certaines dérives : « L’indépendance de la justice ne signifie pas une République des juges », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a plaidé pour une justice « plus rapide et plus humaine », estimant que « le temps de la justice doit être le temps des hommes. Elle doit être rendue avec célérité ». Il a ainsi appelé à la simplification des procédures, une meilleure accessibilité des services judiciaires, et une orientation plus marquée vers les besoins des justiciables.

En réponse aux critiques faisant état d’éventuelles pressions sur l’appareil judiciaire, Ousmane Sonko a tenu à rassurer : « Depuis notre arrivée au pouvoir, je n’ai jamais usé de mon autorité pour faire arrêter qui que ce soit. » Il a ainsi réaffirmé son engagement pour une justice indépendante, à l’abri de toute influence politique.