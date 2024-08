Assemblée Nationale : Guy Marius Sagna répond à la lettre de son collègue Abdou Mbow

Guy Marius Sagna s’étonne de la soudaine préocupation d’Abdou Mbow pour la transparence de la gestion des deniers publics , soulignant l’ironie venant de la part du président du groupe parlementaire BBY, dont les membres auraient refusé de rendre compte de la gestion de plus de 40 milliards de francs CFA de l’Assemblée nationale depuis deux ans.

Guy Marius Sagna rappelle que le gouvernement doit rendre des comptes et continuer à le faire, mais il demande également des comptes à Abdou Mbow sur la transparence de l’Assemblée nationale.Il accuse le groupe parlementaire BBY de ne pas respecter les articles 30 et 31 du règlement interieur de l’Assemblée nationale du Sénégal, qui stipulent la création d’une Commission de Comptabilité et de Contrôle. Selon lui, cette commission est chargée de contrôler les crédits et la gestion des fonds de l’Assemblée, mais aucun rapport n’aurait été fourni depuis septembre 2022. Sagna conclut en affirmant qu’une autre Assemblée nationale est nécessaire et possible, critiquant sévèrement la gestion actuelle sous le régime BBY.

Voici l’intégralité de la réponse du député Guy Marius Sagna à son collègue Abdou Mbow.