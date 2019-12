Arrestation de Guy Marius et Cie : Noo Lank bat le rappel des troupes pour la manifestation de vendredi

En perspective de la marche pacifique qui aura lieu ce vendredi, le collectif Noo lank a fait face à la presse pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité et la détention de Guy Marius Sagna et Cie.

« Le 27 novembre 2019, la direction de notre Société nationale d’électricité, (Senelec) annonçait une hausse des tarifs de l’électricité au Sénégal ; mesure devant entrer en vigueur le 1er décembre dernier. Cette mesure impopulaire, inopportune, injuste et sans explications détaillées, était relative à un gap de 12.191.000.000 FCFA, d’après la Direction de la Senelec », a rappelé le collectif face à la presse ce jeudi.

Ce dernier indique que c’est dans cette logique que des marches pacifiques ont été organisées durant lesquelles, certains manifestants ont été arrêtés et déférés devant le procureur qui a requis un mandat de dépôt.

« Nos camarades arrêtés, otages d’un régime qui, de plus en plus, confirme ses options dictatoriales, ont été dispersés dans des prisons différentes et dans des conditions draconiennes », a dénoncé les activistes.

Par ailleurs, ils lancent un appel à tous les travailleurs, tous les consommateurs, bref, toute la population sénégalaise et africaine vivant au Sénégal, à prendre part à la grande marche prévue le vendredi 13 décembre 2019, à partir de 15 heures, sur le trajet Place de la Nation au rond-point de la RTS.

Ils exigent la libération des « otages » arrêtés depuis bientôt deux semaines, sans raison. « Nous prenons pour responsable le Gouvernement de tout ce qui arriverait à nos camarades », préviennent-ils, avant d’inviter les organisations de défense des droits humains et les lanceurs d’alerte, à assumer leurs responsabilités face à l’arrestation arbitraire de leurs camarades.