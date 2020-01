Après une longue absence : Sindiély Wade de retour au Sénégal

Les parangons de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes avaient réclamé, en vain, qu’elle rende compte, avec son acolyte d’alors Abdoul Aziz Sow, des milliards dilapidés dans l’organisation du Festival mondial des arts nègres (Fesman) qui s’était déroulée au Sénégal en 2010. On était alors en pleine traque des biens mal avec comme principale cible son frère, Karim, qui a purgé une peine de trois (3) et libérée suite à une grâce présidentielle loin d’avoir livré tous ses secrets.

D’aucuns pensaient même qu’elle avait fui le Sénégal pour échapper à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) qui avait suspendu une épée de Damoclès sur la tête des pontes du régime déchu. Toujours est-il que, révèle Libération, la fille de l’ancien Président Abdoulaye Wade, pour ne pas nommer Sindiély, est de retour au Sénégal depuis trois jours. Conséquences des « retrouvailles » entre son père et Macky Sall scellées à l’inauguration de la Grande mosquée Massalikul Jinaan ?