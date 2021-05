Après l’apparition d’un cas mortel de fièvre Lassa en Guinée, le Sénégal semble bien prendre ses responsabilités. Intervenu sur Iradio, le docteur Mamadou Ndiaye estime que la maladie est sous surveillance. « C’est une maladie qui est systématiquement recherchée dans le cadre de notre surveillance quotidienne et qui est systématiquement dans le cadre des investigations ou bien dans le cadre de tout ce que nous faisons autour de cette maladie », assure-t-il.

D’après les explications du toubib, la fièvre Lassa est une fièvre hémorragique virale qui entre dans le cadre de certains maladies virales comme Ebola, fièvre jaune : « ça fait partie de l’entité des maladies qui sont données donc aux arboviroses ». Cette maladie qui sévit en Afrique particulièrement en Afrique de l’ouest, est pour lui, presque endémique dans la plupart des pays de la sous-région mais peut apparaître sous forme épidémique. Concernant sa transmission, le médecin renseigne : « c’est une maladie souvent virale transmise par des rongeurs dont des rats ou de toute la famille des rats (des rats mastomys, des rats à mollets multiples) avec ces tics et donc il est contaminé et c’est par ces contaminations qu’il parvient à contaminer les aliments et les hommes se contaminent secondairement en usant des aliments qui ont été souillés soit avec ses animaux avec leur excréments ou avec leur urines.