Appui à la Presse: Le ministre de la communication annonce une très bonne nouvelle

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé une excellente nouvelle pour la presse. Ce mardi, lors de sa conférence de presse pour la publication des médias conformes au code de la presse, il a révélé une augmentation considérable du Fonds d’Appui à la Presse. Selon lui, ce fonds passe de 1 milliard 900 millions à 4 milliards de FCFA.

Le Fonds d’Aide à la Presse a un seul objectif : développer la presse. Et je pense que le montant de 1 milliard 900 millions est trop faible pour un secteur aussi névralgique et stratégique, et pour le développement de ses projets. En trois mois, depuis notre arrivée, nous avons négocié avec le service des finances sur les redevances de 4 milliards de FCFA recouvrés, et nous avons obtenu l’accord de donner deux milliards à la presse. Ainsi, le fonds passe désormais de 1 milliard 900 millions à 4 milliards de FCFA.

Le ministre a précisé que ce n’est que le début. Il a ajouté que si le secteur est bien structuré, avec l’aide des services de l’État, ils chercheront toutes les niches possibles pour recouvrer un nombre important de milliards afin de résoudre les problèmes de financement, de conventions, de publicité, entre autres, et surtout la problématique de la précarité à laquelle sont confrontés les jeunes reporters.