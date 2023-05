Le discours du Premier Ministre Amadou Ba

Diamniadio, le 9 mai 2023

Je voudrais, tout d’abord, vous remercier pour votre participation à cette importante

rencontre consacrée à la préparation de la fête de la Tabaski 2023, que j’ai convoqué sur instruction du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL.

Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République accorde, chaque année, une très grande importance à l’organisation parfaite de cet évènement religieux majeur pour notre pays, qui sera célébré vers le 29 juin 2023. C’est pourquoi, il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour un approvisionnement correct du marché national en moutons de Tabaski, en vue de la satisfaction de la demande des consommateurs en béliers accessibles et répondant aux critères prescrits par la religion musulmane.

A l’analyse des résultats probants enregistrés en termes d’approvisionnement du marché, il a fortement apprécié le travail remarquable, accompli par l’ensemble des acteurs lors de l’édition 2022. En effet, sur un besoin du marché national estimé à 810 000 têtes, les services de l’élevage ont recensé un effectif 901 768 sujets à la veille de la fête.

4 Aussi, voudrais-je féliciter chaleureusement, pour la bonne organisation de l’édition précédente ainsi que le succès qui en a résulté, l’ensemble des acteurs pour leur professionnalisme et leur engagement : l’administration territoriale, les maires, les services techniques étatiques, les institutions financières, les éleveurs, les opérateurs de moutons de Tabaski, les organisations professionnelles d’éleveurs, les organisations de transporteurs, les associations de consommateurs, les provendiers et bien sûr la presse.

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes à moins de deux (02) mois de la célébration de l’Aid El Kebir. Aussi, je fais appel à votre grande expérience et votre expertise avéré dans l’organisation de cet évènement de haute portée pour notre pays. Pour satisfaire la demande en béliers, l’objectif de 810 000 têtes présentées au niveau des marchés dont 260 000 pour la région de Dakar est reconduit.

5 Aussi, si chacun de nous, comme dans le passé, joue sa partition dans la mise en œuvre des activités prévues dans le plan d’actions, je ne doute pas un seul instant de l’atteinte de cet objectif d’approvisionnement et ainsi de la réussite totale de l’organisation au grand bonheur des fidèles.

A ce propos, je voudrais tout juste rappeler ces quelques points essentiels pour assurer un bon approvisionnement du marché national :

• la mobilisation de la production locale qui est relativement importante ;

• la mise à disposition rapide du financement aux opérateurs ;

• l’identification et l’aménagement des sites de vente afin d’offrir aux opérateurs et consommateurs des conditions d’accueil optimales ;

• la facilitation du transport du bétail.

La Direction de l’Elevage vous présentera tout à l’heure, les détails des mesures prises par le Gouvernement pour faciliter l’approvisionnement du marché et les statistiques enregistrées 6 en 2022 ainsi qu’un résumé du plan d’actions pour la préparation de l’édition 2023.

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais vous rappeler que l’autosuffisance en moutons de Tabaski telle que déclinée dans le Programme national d’autosuffisance en moutons est retenue par le Gouvernement parmi les priorités dans la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2024-2028 en finalisation. Ladite stratégie sera arrimée au Plan d’actions prioritaires (PAP-3) du Plan Sénégal Emergent en cours d’élaboration.

Déjà, plusieurs actions sont entreprises sur le terrain à travers la mise en œuvre des projets de développement de l’élevage et de l’Initiative des Maires pour l’autosuffisance en moutons. Il me plaît d’ailleurs de saluer le bon déroulement du premier Recensement national de l’élevage dont les opérations de dénombrement sont actuellement en cours et

devront s’achever le 24 mai prochain. A la date d’aujourd’hui, 16178 ménages ont été enquêtés sur l’échantillon global de 20700 ménages, soit un taux de réalisation de 78%.

Mesdames, Messieurs,

J’attends de cette rencontre l’identification des problèmes éventuels rencontrés en 2022 et des propositions concrètes pour assurer un approvisionnement correct du marché en moutons de Tabaski afin de satisfaire les besoins des fidèles. Je puis vous assurer que, conformément aux instructions reçues du Chef de l’Etat, le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour accompagner l’ensemble des acteurs dans le processus.

A ce propos, j’ai déjà signé le 18 avril 2023, la lettre circulaire portant sur l’assouplissement du contrôle des camions et des véhicules transportant des moutons et l’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski. Par ailleurs, je profite de l’occasion pour rassurer les populations et les acteurs de la chaîne de valeur avicole sur l’évolution positive de l’épizootie de la grippe aviaire qui, jusqu’ici, concerne essentiellement l’avifaune.

Le seul foyer confirmé dans une ferme à Potou dans l’aviculture domestique a été totalement maîtrisé.

8 Pour autant, j’invite les acteurs à renforcer les mesures de biosécurité recommandées pour faire face à la recrudescence de certaines pathologies endémiques comme la maladie de Newcastle. Pour clore, mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations et encouragement à l’ensemble des acteurs.