Le directeur du centre national d’appareillage orthopédique (CRAO), Djibril Beye, a effectué une visite de supervision à l’hôpital régional de Kaolack dans le cadre d’une tournée au niveau des centres régionaux pour voir l’état de ces unités et échanger avec les acteurs afin de mieux appréhender les problèmes et les défis à relever pour ces dispositifs de réadaptation physique.

“Le centre hospitalier Elhadji Ibrahima Niass polarise aussi les régions de Kaffrine, Fatick et Diourbel. Nous avons constaté un manque de moyens de l’unité logée au sein de la structure hospitalière. Il reste beaucoup d’action de sensibilisation à faire pour que la rééducation et la réadaptation soient prises en compte dans le dispositif sanitaire“, a expliqué Djibril Beye.

Selon lui, le Sénégal a d’énormes problèmes en matière de ressources humaines concernant les questions de rééducation et de réadaptation. Il donne l’exemple de la kinésithérapie qui a un ratio de 80 techniciens pour 17 millions d’habitants.

Revenant sur les équipements, Djibril Beye a souligné qu’un projet est en cours pour redynamiser et relancer les CRAO en début 2023 et le finir à été soumis à des partenaires sous l’égide de l’OMS. Le coût global du projet, qui intègre l’accès à des technologies avancées d’assistance notamment des imprimantes 3D, est estimé entre 4 et 8 milliards de nos francs. “L’ambition est de réaliser un centre national de formation pour les techniciens et de doter le centre national et les antennes régionales d’équipements ainsi que de composantes orthopédiques et d’intrants pour permettre aux Sénégalais, qui vivent avec des maladies qui réduisent leur mobilité, des soins de qualité à la hauteur de leurs besoins de réadaptation physique et social“, a justifié Djibril Beye.

Pour sa part, le Dr Ly, chirurgien-orthopédiste et président de la commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass, s’est réjoui de la visite qui montre à ses yeux la volonté du gouvernement de rétablir l’équité territoriale et d’accès aux soins ainsi que le relèvement du plateau technique dans les structures hospitalières décentralisations du Pays

Libération