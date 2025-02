Aminata Touré tacle Macky Sall après sa sortie sur les partenariats équitables

La récente prise de parole de Macky Sall est une insulte à la mémoire des 80 jeunes Sénégalais tombés sous son régime. Alors que le pays porte encore le deuil de ces vies brisées, l’ancien président tente de se repositionner sur la scène politique et diplomatique, feignant d’ignorer les tragédies qui ont marqué son mandat.

Par ailleurs, les scandales financiers qui éclatent chaque jour révèlent un système gangrené par la mauvaise gouvernance et la prédation économique. Les Sénégalais, qui en subissent encore les lourdes conséquences, ne sauraient accepter que la voix du continent soit portée par celui qui a affaibli les institutions et trahi les aspirations légitimes d’un peuple en quête de justice et de prospérité.

Il est désormais impératif que Macky Sall rende des comptes hic et nunc. L’impunité ne saurait être une option. L’heure est venue pour la vérité, la justice et la restauration de la dignité du Sénégal.