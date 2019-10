Amber Guyger: l’ancienne policière condamnée à 10 ans de prison pour meurtre de Botham Jean, aux Etats-Unis

Une ancienne policière américaine qui a abattu son voisin dans son propre appartement à Dallas, a été condamnée à 10 ans de prison pour meurtre.



« Je vous aime en tant que personne et je ne vous souhaite rien de mal », c’est ce que Brandt Jean, frère de sa victime, lui a déclaré avant de demander la permission de lui faire un câlin.



Tous les deux sont restés dans les bras l’un de l’autre pendant des dizaines de secondes dans un moment chargé d’émotion.



En 2018, Amber Guyger, jeune femme de 31 ans, a soutenu qu’elle avait tué Botham Jean, 26 ans, après avoir cru à tort qu’elle était dans son propre appartement et qu’il était un intrus.



Au cours d’un procès tendu de sept jours, Guyger a admis qu’elle avait tiré sur « un homme innocent ».



Les procureurs l’ont accusée d’avoir fait irruption dans l’appartement de Jean et de lui avoir tiré dessus alors qu’il était assis sur son canapé.



Jean, originaire de l’île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, travaillait comme comptable dans la société de services financiers Pricewaterhouse Coopers (PwC) au moment de son décès.